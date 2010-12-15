Верховна Рада відмовилася створити ТСК щодо фактів тиску на підприємців

Верховна Рада України відмовилася створити Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів порушення прав підприємців та незаконного переслідування суб`єктів економічної діяльності органами виконавчої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення проекту поснови, внесеного народним депутатом, членом фракції "БЮТ-Батьківщина" Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ, проголосували лише 138 народних депутатів з 414 зареєстрованих у сесійній залі.

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначалося, що підставами для внесення постанови про створення Тимчасової слідчої комісії на розгляд Верховної Ради України стали факти тиску і переслідування представників бізнесу, порушення чинного законодавства з питань державного контролю і нагляду, збільшення кількості незаконних кримінальних переслідувань у сфері підприємництва, перевищення службових повноважень контролюючими органами на території України, неприйняття декларацій і звітів суб`єктів господарювання, несвоєчасне повернення ПДВ, що негативно впливає як на стан дотримання прав підприємництва, згортання підприємницької активності, так і на інвестиційну привабливість країни в цілому.