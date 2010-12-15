Нацбанк продовжив роботу тимчасової адміністрації у «Родовід Банку» до 15 березня 2011 року

Національний банк України постановою від 14 грудня 2010 року № 546 продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Родовід Банк» на три місяці - з 16 грудня 2010 року до 15 березня 2011 року.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, повноваження тимчасового адміністратора банку Юрія РАЙТБУРГА також продовжені на три місяці - до 15 березня наступного року.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (м. Київ) зареєстровано в 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 16 березня 2009 року у «Родовід Банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

15 березня 2010 року НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Родовід Банк» на два місяці – з 16 березня до 16 травня 2010 року.

У травні 2010 року дія тимчасової адміністрації продовжена - до 14 вересня 2010 року.

2 вересня 2010 року НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в банку на три місяці з 16 вересня до 15 грудня 2010 року.

У 2009 році «Родовід Банк» було докапіталізовано за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

Згідно з чинним законодавством НБУ може призначати тимчасову адміністрацію на термін до 1 року. При цьому Нацбанк має право продовжувати дію тимчасової адміністрації для системоутворюючих банків (до їх числа входить і «Родовід Банк») ще на 1 рік.