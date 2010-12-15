Податківці збільшили надходження до загального фонду держбюджету на 22,4%

У січні-листопаді 2010 року податківці перерахували до загального фонду держбюджету 113,1 млрд. грн., що на 22,4%, або на 20,7 млрд. грн., більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання громадської колегії при Державній податковій службі України повідомив перший заступник глави Держподатслужби Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

Зокрема, сума надходжень по податку на прибуток становила 33,8 млрд. грн., що на 16,4%, або на 4,8 млрд. грн., більше, ніж за аналогічний період 2009 року, по податку на додану вартість (ПДВ) – 47,3 млрд. грн., на 13,9%, або на 5,8 млрд. грн., більше, по акцизному збору – 17,6 млрд. грн., на 36%, або на 4,7 млрд. грн., більше.

«Бюджетні призначення листопада цього року по збору платежів до загального фонду державного бюджету забезпечені на 102,8%. Однак показники 11 місяців виконані лише на 89,5%», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

Водночас він відзначає, що за останні три місяці намітилася динаміка щодо збільшення податкових платежів, здебільшого за рахунок ПДВ. «Ми ще бачимо проблеми щодо збору платежів акцизу, податку на прибуток. Але за рахунок того, що активніше почали боротьбу проводити з детінізацією економіки, відбулося значне збільшення збору ПДВ, за рахунок чого були виконані планові надходження до загального фонду державного бюджету за останні три місяці», - підкреслив він.

Податківці також мають намір виконати план по зборах податків і платежів до бюджету у грудні поточного року – це близько 10 млрд. грн., повідомив В.ЗАХАРЧЕНКО.

«А для того, щоб у цілому виходити на ті показники, по яких, як я сказав, у нас є відставання з початку року, треба ще і забезпечити відповідне надолуження», - відзначив він.

За його словами, для цього необхідно збільшити середньомісячні надходження в грудні шляхом розширення бази оподаткування, проведення індивідуальної роботи з великими платниками податків, погашення простроченої заборгованості.