У Брюсселі відкривається саміт Євросоюзу

У Брюсселі сьогодні відкривається дводенний саміт Європейського Союзу.

Головна тема для обговорень - фінансові проблеми низки країн єврозони, повідомляє радіо «Свобода».

Крім Греції, яка вже отримує фінансову допомогу від Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду, та Ірландії, парламент якої напередодні схвалив отримання такої допомоги, серйозні труднощі відчувають Іспанія та Португалія.

Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ напередодні зустрічі лідерів ЄС висловила переконання в стійкості євро і впевненість у тому, що Євросоюз зможе за необхідності допомогти будь-якій із держав, що входить до нього .