У Брюсселі відкривається саміт Євросоюзу
08:33, 16 грудня 2010Фінанси
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У Брюсселі сьогодні відкривається дводенний саміт Європейського Союзу.
Головна тема для обговорень - фінансові проблеми низки країн єврозони, повідомляє радіо «Свобода».
Крім Греції, яка вже отримує фінансову допомогу від Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду, та Ірландії, парламент якої напередодні схвалив отримання такої допомоги, серйозні труднощі відчувають Іспанія та Португалія.
Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ напередодні зустрічі лідерів ЄС висловила переконання в стійкості євро і впевненість у тому, що Євросоюз зможе за необхідності допомогти будь-якій із держав, що входить до нього .
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