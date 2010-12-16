Фонд гарантування вкладів у січні-листопаді збільшив виплати у 2,7 раза

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні-листопаді 2010 року збільшив обсяг виплат гарантованих сум у 2,7 раза, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 2 млрд. 246,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі фонду.

Згідно з повідомленням, за 11 місяців ц.р. фонд здійснив виплати 62 тис. 817 вкладникам (у січні-листопаді 2009 року – 10 тис. 294 вкладникам).

Як повідомляв УНІАН, розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України в жовтні ц.р. збільшився на 11%, або 0,347 млрд. грн. (із початку року скоротився на 20%, або 0,879 млрд. грн.) і станом на 1 листопада ц.р. становив 3,423 млрд. грн.

За даними НБУ, на 1 листопада 2010 року в стані ліквідації перебувають 19 банків.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

Із листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.

Надходження до Фонду гарантування вкладів України в 2009 році становили понад 2 млрд. грн. (сума банківських вкладів – близько 927 млн. грн., із держбюджету – 1 млрд. грн.). При цьому з Фонду було виплачено понад 1 млрд. грн. гарантованої суми вкладникам п`яти комерційних банків, що ліквідовувалися