Світовий банк поліпшив прогноз зростання ВВП України в цьому році

Світовий банк поліпшив прогноз зростання ВВП України за підсумками 2010 року з 3,5% (липневий прогноз) до 4,3%.

Як передає кореспондент УНІАН, новий прогноз макропоказників на прес-конференції у четвер озвучив старший економіст СБ Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ.

При цьому Світовий банк зберіг прогноз ВВП на 2011 рік на рівні 4%.

За словами Р.ПІОНТКОВСЬКОГО, СБ прогнозує, що надалі зростання ВВП в Україні відбуватиметься також і за рахунок збільшення внутрішнього споживання, і за рахунок середнього бізнесу.

За прогнозами фахівців-аналітиків СБ, обсяги експорту сповільнюватимуться унаслідок нівелювання ефекту бази порівняння.

СБ прогнозує інфляцію за підсумками 2010 року на рівні нижче за 10%, а саме 9,8%, при цьому інфляція у 2011 році буде вище, ніж у поточному році (10,7%).

Як пояснив Р.ПІОНТКОВСЬКИЙ, це, в основному, пов`язано з тим, що в 2011 році адміністративно-регульовані ціни підвищуватимуться більшими темпами, ніж у поточному році.

У подальші роки СБ прогнозує зниження рівня інфляції, а також передбачає, що Національний банк України у своїй діяльності, в основному, орієнтуватиметься на забезпечення цінової стабільності.

СБ прогнозує, що баланс рахунку поточних операцій за підсумками 2010 року буде негативним на рівні 2,2% ВВП, у 2011 році – 3,1% ВВП.

Прогнозується, що валовий зовнішній борг за підсумками 2010 року становитиме 82,2% ВВП, у 2011 – 77,7% ВВП.

При цьому державний і гарантований борг за підсумками поточного року становитиме 41,6%, за підсумками 2011 року – 42,8%.

Номінальний ВВП у поточному році буде на рівні 1081,9 млрд. грн., у 2011 році – 1243,3 млрд. грн.

На 2012 рік СБ прогнозує зростання ВВП на рівні 4,5%, номінальний ВВП – 1417,5 млрд. грн., інфляцію - 8,9%, негативне сальдо рахунку поточних операцій на рівні 3,4% ВВП, зовнішній борг 72,4% ВВП, державний і гарантований борг 42,6% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, інфляція в Україні в листопаді 2010 року, порівняно з жовтнем, становила 0,3%, з початку року (до грудня 2009 року) – 8,2%, порівняно з листопадом 2009 року - 9,2%, порівняно з січнем-листопадом 2009 року – 9,4%.

ВВП України за IІI квартал 2010 р., порівняно з III кварталом 2009 року, в постійних цінах 2007 р. становив 103,5% (за оперативними даними), а з ІI кварталом 2010 р. з урахуванням сезонного чинника - 100,1%.

Зростання ВВП України за підсумками другого кварталу 2010 року проти показника за аналогічний період 2009 року (у постійних цінах 2007 року) становило 5,9%.

Зростання ВВП України за II квартал 2010 року проти I кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, становило 3,8%.

Номінальний ВВП за другий квартал ц.р. становив 262,365 млрд. грн.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що зростання ВВП за січень-жовтень 2010 року становитиме близько 4,6%.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2010 рік розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.

Дефіцит держбюджету заплановано в сумі 54,095 млрд. грн., або 4,99% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема із загального фонду – 30,338 млрд. грн., або 2,8% ВВП.

Проект Державного бюджету України на 2011 розрахований виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,253 трлн. грн., зростання ВВП – 4,5%, рівень інфляції – 8,9%, індекс цін виробників промпродукції – 11,3%, фонд оплати праці – 398 млрд. грн., курс національної валюти – 7,95 грн./дол., дефіцит бюджету – 3,08% ВВП.

Національний банк України прогнозує зростання реального ВВП України у 2011-2012 рр. на рівні 4%, інфляцію - близько 11%.