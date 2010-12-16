Світовий банк планує в 2011 році розробити нову стратегію співпраці з Україною – Райзер

Світовий банк планує в 2011 році розробити нову стратегію співпраці з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава представництва СБ в Україні, Молдові і Білорусі Мартін РАЙЗЕР на прес-конференції у четвер.

За його словами, передбачається, що документ буде подано на затвердження ради директорів СБ наприкінці 2011 року, сьогодні ж робота над новою стратегією лише починається. Крім того, М.РАЙЗЕР повідомив, що СБ вважає за необхідне покращити стан поточного портфеля, а також покращити освоєння коштів за проектами до 20-25%, порівняно з нинішніми 10-12%.