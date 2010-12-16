СК «Домінант» запускає програму страхування квартир від реальних ризиків

Страхова компанія «Домінант» виводить на ринок страховий продукт «Поліс страхування квартири від реальних ризиків» для власників житла в рамках програми «Прозорі відносини – чесне страхування».

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив генеральний директор СК «Домінант» Олександр ЛІЩУК.

За його словами, це перший продукт, з яким компанія виходить на масовий ринок.

«Продукт відрізняється тим, що він прозорий. Все прописано в договорі, немає посилань на правила страхування. Єдиний спосіб налагодити діалог страхувальника із страховиком – бути чесним», - сказав О.ЛІЩУК.

Гендиректор компанії пояснив, що за даною програмою клієнт одержує захист майна (стін, стелі, внутрішньої обробки, меблів, побутової техніки, вікон) від пожежі, стихійних лих, аварій водопроводу і каналізації, вибуху газу, крадіжки майна, протиправних дій третіх осіб (хуліганство, вандалізм). Також страхове покриття включає цивільну відповідальність за збиток, нанесений третім особам (сусідами).

О.ЛІЩУК відзначив, що ще одна відмінність продукту полягає в тому, що вартість поліса не прив`язується до ринкової вартості квартири, страхувальник самостійно вибирає вартість поліса і розмір страхової компенсації.

За даними гендиректора компанії, мінімальна вартість поліса – 500 грн., максимальна – 1000 грн. Франшиза відсутня.

«Ми беремо за основу не ринкову вартість квартири, готові виплачувати навіть мінімальні суми. У нас немає франшизи», - додав він.

Страховий продукт передбачає три варіанти страхової суми – 42 тис. грн., 70 тис. грн. і 105 тис. грн., які включають як страхування майна, так і страхування цивільної відповідальності.

«Це дійсно ті суми, які дозволять компенсувати збитки від реальних ризиків. Тут застраховані тільки реальні ризики, які відбуваються щодня», - відзначив О.ЛІЩУК.

За його словами, продукт дозволяє страхувати, зокрема, і «хрущовки», в той же час, не підпадають під програму будинки, які визнані аварійними.

У свою чергу, директор СК «Домінант» Андрій МУРАТИШЕВ додав, що якщо в середньому по даному ринку страховики працюють з рентабельністю 95%, то компанія оцінює свою рентабельність в цьому сегменті в 50%.

«Ми думаємо, що рентабельність буде близько 50%», - сказав він.

О.ЛІЩУК відзначив, що продукт виходить на ринок в рамках програми «Прозорі відносини – чесне страхування».

«Суть цієї програми полягає в тому, що ми прагнемо бути чесні з нашим страхувальником. На стадії укладення договору ми прагнемо пояснити людям, що вони купують. Ми прагнемо очистити договір від всяких підводних каменів, посилань на правила і т.д. У цьому полягає чесне страхування», - підкреслив гендиректор компанії.

Довідка УНІАН. СК «Домінант» створена в квітні 2008 року як альтернатива великим стразовим компаніям. Компанія має 8 ліцензій на різні види страхування.