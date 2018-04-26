Економіку України примусово вилікують від валютної залежності?

Протягом останніх двох років неодноразово виникали розмови про те, що українська економіка давно і хронічно хворіє на "валютну залежність" і пора б її з цього стану виводити... Народ і бізнес боязкоо щулився, з досвіду знаючи, що реалізація дуже багатьох починів в країні характеризується фразою "хотіли як краще, а вийшло - як завжди". Втім, залишалася надія, що все залишиться на рівні розмов і планів. Проте, влада таки вирішила розібратися з валютою "по-великому".

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету міністрів спільно з Національним банком вжити заходи щодо поступового зниження в 2011 році використання іноземної валюти як засобу платежу на території України (Указ Президента від 10 грудня «Про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 року «Про виклики і загрозу національній безпеці України в 2011 році»).

Залежність економіки України від долара істотна. За неофіційними даними, в країні знаходиться в обороті близько 60-80 млрд. дол. Тільки за десять місяців цього року було додатково куплено готівкової валюти на суму більше 4,5 млрд. дол. За підсумками одинадцяти місяців 2010 року обсяг валютних депозитів населення, розміщених в комерційних банках, склав майже 16 млрд. дол. Окрім грошей фізичних осіб, на рахунках банків знаходяться валютні депозити юридичних осіб - 5,2 млрд. дол. Незважаючи на те, що в 2008 році була введена заборона на валютне кредитування, загальна сума кредитів у валюті на 1 грудня 2010 року склала майже 47% від всіх наданих позик. Таким чином, долар залишається важливим складовим елементом вітчизняної економіки.

Кандидат економічних наук Олександр Охріменко вважає, що указ Президента багато в чому покликаний знизити залежність економіки України від долара і, перш за все, готівкового. Конкретні заходи, найімовірніше, торкнуться сфери використання валюти на території країни. Можливо, законодавчо заборонять валютне кредитування населення й істотно обмежать у валютних позиках юридичних осіб. Зрештою, це призведе до того, що обсяги валютних кредитів скорочуватимуться, а на певному етапі позики стануть тільки гривневими. Як результат - банки істотно знизять ставки за валютними депозитами до рівня 1-2% річних, оскільки для них стане недоцільно залучати валюту. Не виключено, що окремі фінансові установи взагалі відмовляться від валютних депозитів.

На думку О.Охріменка, «можливо декілька шляхів розвитку подій":

- масова конвертація валюти в гривню, що однозначно призведе до падіння курсу до рівня 5 грн./дол. і нижче. Щоби утримати курс, НБУ може скуповувати надлишки валюти на ринку і тим самим сформувати необхідні обсяги для розрахунків за кредитами МВФ та іншими зарубіжними позиками. Але при цьому регулятору доведеться провести істотну емісію - 128 млрд. грн., а це означає зростання грошової бази на 60%, що не може не спровокувати вибух інфляції в країні. На даний момент при всіх недоліках доларизації економіки України саме масове скуповування валюти з резервів Нацбанку багато в чому забезпечує процес вилучення надлишку емісійних грошей з ринку. Якщо ж цю «віру в долар» зламати, то така схема порушиться.

- надлишок готівкової валюти може бути поглинений «тіньовою економікою» за рахунок конвертації в гривню. Але в даному випадку доларизація не тільки не зменшиться, а навпаки збільшиться. Мало того, це може спровокувати зростання «неофіційної економіки», що явно не відповідає основній меті влади.

Як вважає О.Охріменко, теоретично можна обмежити офіційні валютні операції на території України, але дуже складно позбавитися цієї самої валюти.

Голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський називає ряд кроків, які можуть дійсно допомогти досягти мети – зниженню доларової залежності економіки України. «Перший момент - стабілізація макроекономічної ситуації, тобто підвищення довіри до національної грошової одиниці. Якщо ми макроекономічну ситуацію не стабілізуємо, люди все одно шукатимуть долар, оскільки він розглядається ними як інструмент збереження заощаджень.

Другий момент - ряд заходів, спрямованих на детінізацію економіки і на офіціалізацію різного роду платежів, зокрема, заробітних плат. Що ж до технічних заходів, то необхідне жорсткіше регулювання кредитної діяльності і підвищення відповідальності позичальника», - підкреслює І.Бураковський.

Як відзначає експерт, «введення обмежень на ті або інші операції з іноземною валютою в міжнародній практиці допускаються, але за певних умов. Вони повинні вводитися на певний період часу з чіткими критеріями і перспективами зняття. Тому такі заходи є надзвичайними, а їх використання завжди наштовхуватися на протидію законну або квазізаконну». Не можна знімати з рахунків і «антикорупційну програму, адже ми всі чудово розуміємо, для чого використовується валюта в країні», І.Бураковський.

Керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко відзначає, що в поточному році спостерігається зниження рівня доларизації української економіки, проте він залишається істотним.

За його словами, рівень доларизації економіки, за даними на кінець листопада, розрахованими за методикою НБУ, складає 29,6% (депозити в іноземній валюті юридичних і фізичних осіб діляться на показник грошової маси). На початок 2010 року цей показник складав 31,6%. «Тобто, рівень доларизації знизився за 11 місяців 2010 року на 2%, що говорить про підвищення довіри до гривні», - відзначив М.Івченко.

Тим часом, як підкреслює експерт, якщо розглядати рівень доларизації за іншою методологією, а саме рахувати частку депозитів в іноземній валюті юридичних і фізичних осіб, то вона складає на кінець листопада 42,6% проти 47,04% на початок 2010 року.

«Дійсно, рівень доларизації цього року знизився, проте залишається все ще дуже істотним. У випадку чергової фінансової кризи національній валюті не уникнути девальвації, тому що сильніша і стабільніша валюта під час кризи витискає з обігу слабшу, сприяючи тим самим девальвації останньої, - пояснив М.Івченко. - До того ж за великої кількості доларів в обігу контролювати поведінку грошової маси, враховуючи, що значна частина валюти лежить під матрацом у людей, набагато складніше. Відповідно, необхідно постійно проводити заходи зі скорочення доларизації економіки».

Залишається дочекатися дій влади і реакції ринку.

Ніна Сорока (УНІАН)