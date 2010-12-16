Fitch знизило рейтинги Одеси

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги міста Одеса в іноземній і національній валюті з рівня «B-» до «CC», а також національний довгостроковий рейтинг міста – з рівня «BBB+(ukr)» до «B-(ukr)». Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, вказані рейтинги поміщені під спостереження в список Rating Watch з позначкою «Негативний».

У повідомленні зазначають, що зниження рейтингів відбулося вслід за інформацією про намір влади Одеси пролонгувати банківський кредит на 10 млн. швейцарських франків від BNP Paribas, який повинен бути погашений 29 грудня 2010 р., зважаючи на слабку ліквідність у міста. Виплати за новим графіком, узгодженим міською радою, якщо графік буде прийнятий BNP Paribas, проводитимуть поетапно: 4 млн. швейцарських франків 29 грудня 2010 р., 2 млн. швейцарських франків 30 квітня 2011 р. і 4 млн. швейцарських франків 31 серпня 2011 р.

При цьому Fitch відзначає, що первинні умови кредиту, включаючи процентну ставку, залишаться чинними. Довгостроковий рейтинг Одеси «CC» відображає високу в даний час ймовірність невиконання містом своїх зобов`язань за іноземним кредитом. Крім того, 30 грудня наступає термін погашення за внутрішніми облігаціями міста на 5 млн. грн., платіж за якими, як вважає агентство, буде здійснено повністю.

Також повідомляється, що статус Rating Watch «Негативний» буде переглянутий після того, як місто підпише угоду про реструктуризацію кредиту з BNP Paribas. Якщо у фінальній угоді не буде істотних поліпшень умов для кредиторів, Fitch розцінюватиме продовження термінів погашення кредиту як значне погіршення первинних умов і, отже, як примусовий обмін боргових зобов`язань. Примусовий обмін боргових зобов`язань розглядатиметься як обмежений дефолт згідно з глобальною методологією Fitch «Методологія аналізу примусового обміну боргових зобов`язань» (“Coercive Debt Exchange Criteria”). Якщо BNP Paribas не погодиться на реструктуризацію, висока ймовірність того, що Одеса допустить дефолт за цим кредитом 29 грудня 2010 р.