Нерівномірне зростання ціни на газ і тарифів у ЖКГ стримує інфляцію в Україні – НБУ

Нерівномірне зростання ціни на газ і тарифів у ЖКГ стримує інфляцію в Україні, говориться в аналізі інфляції Національного банку України за листопад, обнародуваному на сайті регулятора.

За даними НБУ, незважаючи на підвищення цін на газ для підприємств теплокомуненерго в серпні на 50%, зростання цін на опалення і гарячу воду з початку опалювального сезону становило лише 1,9% (очікуване зростання тарифів - 25%). «Місцеві органи влади утрималися від чергового підвищення тарифів на ЖКП..., внаслідок чого внесок зміни адміністративно регульованих цін і тарифів (до індексу споживчих цін (ІСЦ) - УНІАН) був на низькому рівні (0,1 п.п.)», - говориться в повідомленні.

Нацбанк констатує, що в листопаді продовжилося уповільнення зростання ІСЦ як у місячному, так і в річному вимірюванні (у листопаді 0,3% і 9,2%, відповідно, порівняно з 0,6% і 10,2% у жовтні).

За даними НБУ, основним чинником зменшення темпів зростання ІСЦ є здешевлення сирих продуктів (на 0,6% за місяць, внесок у зміну ІСЦ «-»0,2 п.п.). Цей ефект став результатом цінової корекції на окремих продовольчих ринках після стрімкого зростання у вересні та застосування адміністративного впливу для обмеження зростання цін.

У НБУ вважають, що в умовах істотного зниження цінового тиску на продовольчих ринках, вплив зростання цін товарів з високим ступенем обробки у зміну ІСЦ залишається стабільно високим (базовий ІСЦ за місяць зріс на 0,7%, внесок у ІСЦ 0,4 п.п.). Така ситуація є наслідком вторинних ефектів від зростання цін на продовольчу сировину в попередніх періодах і підвищення ставок акцизного збору на алкоголь і тютюнові вироби.

Інфляційний тиск, на думку аналітиків Нацбанку, також стримували низький споживчий попит в умовах слабкого стимулювання з боку уряду (темпи зростання бюджетних витрат істотно загальмувалися), а також повільне відновлення кредитного процесу.

Фактичний сукупний попит перебуває на рівні нижче потенційного і продовжує виступати ключовим чинником стримування інфляційного тиску. Підтвердженням цього в НБУ вважають уповільнення в листопаді річних темпів зростання цін практично за всіма складовими ІСЦ.

Зважаючи на те, що незначне уповільнення річних темпів зростання номінальної заробітної плати (до 19,1%) було компенсоване зниженням інфляції, а темпи зростання реальної заробітної плати за поточний рік залишилися помірними (після різкого падіння в 2009 р.) і становили 10,8%, їх вплив на зростання споживчого попиту був слабким.

У свою чергу, невизначеність, пов`язана з впливом Податкового кодексу на умови діяльності малого бізнесу, виступає ризиком погіршення фінансових результатів малих підприємств і відповідного зниження доходів населення.

Крім того, достатньо високі ризики приватного сектора продовжують стимулювати вкладення банків в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Так, обсяг ОВДП у власності комерційних банків у листопаді зріс на 3,7 млрд. грн., що перевищує обсяг наданих кредитів в економіку (2,5 млрд. грн.). Враховуючи лаг впливу фіскальної політики на розвиток інфляційних процесів, уповільнення темпів зростання витрат зведеного бюджету впродовж травня-жовтня (з 52,1% до 22,7%) зумовлює помірний тиск на ціни з боку попиту.

НБУ відзначає, що зростання світових цін на нафту і припинення імпорту нафтопродуктів до України без сплати податків і зборів визначали зростання цін на паливо (на 1,8% за місяць і 2,5% в річному вимірюванні). Подальше зростання цін на нафту і нафтопродукти стимулюватиме зростання цін на решту складових споживчої корзини.

Темпи зростання індексу цін виробників (ІЦП) в листопаді сповільнилися до 18,9% (зниження на 0,3% до попереднього місяця). Така динаміка ІЦП обумовлена майже виключно зменшенням цін у виробництві електроенергії (на 7,4%), внаслідок чого зниження цін у сегменті виробництва електроенергії, води і газу становило 6,6% (внесок в ІЦП - «мінус»1,3 п.п.).

Таку динаміку НБУ пояснює зростанням питомої ваги атомної електроенергії, а також зниженням відпускного тарифу генеруючими компаніями теплоелектростанціям, враховуючи зменшення регулюючих коефіцієнтів.

Ціни за рештою компонентів ІЦП стабільно зростали, що свідчить про зростання попиту як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках.

Основний внесок у зростання ІЦП у листопаді відбувся за рахунок харчової промисловості (0,3 п.п., зростання цін на 1,5%), хімічної промисловості (0,2 п.п., зростання цін на 3,2%) і металургії (0,2 п.п., зростання цін на 1,2%).

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, інфляція в Україні в листопаді 2010 року, порівняно з жовтнем, становила 0,3%, з початку року (до грудня 2009 року) – 8,2% порівняно з листопадом 2009 року - 9,2%, порівняно з січнем-листопадом 2009 року – 9,4%.

В Україні індекс виробників промислової продукції в листопаді 2010 року порівняно з жовтнем (показник до попереднього місяця) знизився на 0,3%, з початку року (показник до грудня 2009 року) – зріс на 17,6%. У листопаді 2010 року проти листопада 2009 року ціни виробників промпродукції зросли на 18,9%, у січні-листопаді 2010 року проти січня-листопада 2009 року – на 21,1%.