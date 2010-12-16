Міжбанк закрився котируваннями 7,9910/8,0120 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9910/8,0090, до 12:00 ціни підвищилися до 7,9930/8,0105. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9910/8,0120 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2597/0,2601, до 12:00 ціни зросли до 0,2599/0,2605. На час закриття ціни досягли максимуму – 0,2604/0,2608. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,7402 (+0,0353).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3210/1,3265. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5720/10,5985, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,5820/10,6115. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні відкотилися до рівня 10,5745/10,6085.