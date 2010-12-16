Мінфін сьогодні продав ОВДП на 400,108 млн. грн. під 10% річних

Міністерство фінансів України, після кількатижневої перерви, на сьогоднішньому аукціоні розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 400,108 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Термін обігу паперів - 545 днів, термін погашення - 13 червня 2012 року. Номінал однієї облігації - 1000 гривень.

За інформацією Мінфіну, кошти, отримані від продажу ОВДП, планується використвати для фінансування Державної іпотечної установи (ДІУ).

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України постановою №912 від 11 жовтня ц.р. збільшив статутний фонд ДІУ на 2 млрд. грн. - до 2,2 млрд. грн.

Міністерству фінансів для забезпечення виконання цієї постанови Кабмін доручив здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики у розмірі 2 млрд. грн.

Державному казначейству доручено перерахувати кошти, необхідні для збільшення статутного капіталу ДІУ відповідно до цієї постанови.

За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в листопаді надійшло 601,1 млн. грн. (з початку року - 38 млрд. 421,35 млн. грн.).

Також у листопаді Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” на загальну суму 7,4 млрд. грн.

Усього з початку 2010 року було здійснено розміщення ОВДП (з урахуванням паперів на збільшення статутного капіталу “Нафтогазу України”, банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 68 млрд. 654 млн. грн.