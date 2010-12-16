Кабмін перерозподілив 4,9 млн. грн. коштів Мінфіну на користь інформсистеми фінансових і фіскальних органів

Кабінет Міністрів України перерозподілив 4,9 млн. грн. бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2010 рік, на користь створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових і фіскальних органів.

Відповідне розпорядження Кабміну №2235 від 15 грудня ц.р. розміщене на сайті уряду.

Раніше ці кошти передбачалося витратити на програму «Керівництво і управління у сфері контролю за дотриманням і виконанням податкового законодавства».

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня ц.р. прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив про необхідність створення єдиної інформаційної бази митної і податкової служб України. Він наголосив, що така система дозволить уникнути корупції, а також створить умови для швидшого відшкодування податку на додану вартість.