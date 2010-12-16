Курс НБУ на 17 грудня

Офіційний курс НБУ на 17.12.10 100 USD - 796.3500 (16 грудня - 796.3100) 100 EUR - 1054.2081 (16 грудня - 1063.8702) 10 RUR - 2.5895 (16 грудня - 2.5922) Облікові курси банківських металів на 17.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 110214.84 (16 грудня - 110547.74) 961 XAG 10 Срібло - 2321.36 (16 грудня - 2314.08) 962 XPT 10 Платина - 135618.41 (16 грудня - 135133.81) 964 XPD 10 Паладій - 59965.16 (16 грудня - 60201.04)

ОфіційнийкурсНБУна17.12.10



100USD-796.3500(16грудня -796.3100)

100EUR-1054.2081(16грудня -1063.8702)

10RUR-2.5895(16грудня -2.5922)



Обліковікурсибанківськихметалівна17.12.10за10тройськихунцій(грн.)



959XAU10Золото-110214.84(16грудня -110547.74)

961XAG10Срібло-2321.36(16грудня -2314.08)

962XPT10Платина-135618.41(16грудня -135133.81)

964XPD10Паладій-59965.16(16грудня -60201.04)

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