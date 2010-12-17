Лідери Євросоюзу погодили зміни до Лісабонської угоди

Лідери Європейського Союзу на засіданні Європейської Ради в Брюсселі погодили текст змін до Лісабонської угоди.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це пізно ввечері 16 грудня повідомив на прес-конференції після закінчення першого дня засідання Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ.

«Країни-члени, чиєю валютою є євро, можуть створювати стабілізаційний механізм для активування його в разі потреби збереження стабільності єврозони в цілому», - процитував Г. Ван РОМПЕЙ узгоджений текст.

При цьому, за словами Президента Європейської Ради, надання допомоги країнам-членам зони євро здійснюватиметься на жорстких умовах.

Він також зазначив, що процес внесення змін до Лісабонської угоди з метою забезпечити стабільність єврозони в майбутньому продовжиться до кінця 2012 року.

«Мета – надати чинності зміні з 1 січня 2013 року», - сказав Президент ЄС.

Він зазначив, що ратифікація зміненої угоди країнами-членами ЄС проводитиметься за спрощеною процедурою.

«Кожна країна визначиться зі своїм шляхом ратифікації. Наскільки нам відомо, референдум не потрібен ні в жодній країні», - сказав Г.Ван РОМПЕЙ.