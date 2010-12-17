На українському міжбанку на 12:00 котирування становили 7,9975/8,0080 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9970/8,0090, на 12:00 звузився спред 7,9975/8,0080 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2608/11, на 12:00 ціни встановилися на таких значеннях - 0,2608/12. У Росії курс долар-рубль знизилися, і на 12:00 встановився на рівні 30,6617 (-0,0785).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3297/99, а до 12.00 зросли - 1,3350/52. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,6345/10,6530, на 12:00 ціни пішли вгору 10,6745/10,6945.