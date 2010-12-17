Трудові мігранти щорічно переказують до України від 5 до 8 млрд. доларів

В Україну щорічно надходить від 5 до 8 млрд. доларів грошових переказів від мігрантів, які офіційно працюють за межами країни.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили голова Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Манфред ПРОФАЗІ та національний координатор Міжнародної організації праці в Україні Василь КОСТРИЦЯ.

"У минулому році Україна отримала близько 5 мільярдів доларів, які надіслали трудові мігранти до своїх домівок", - сказав М.ПРОФАЗІ.

У свою чергу, В.КОСТРИЦЯ додав, що у докризові роки сума коштів, які українські заробітчани переказували своїм родинам в Україні, становила близько 8 млрд. доларів.

За словами М.ПРОФАЗІ, грошові перекази трудових мігрантів посідають у загальному фінансовому потоці друге місце. "За оцінками, в 2009 році мігранти переказали до країн свого походження близько 414 млрд. дол., і ця сума за останні 10 років подвоїлась", - зазначив він.

Голова Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні підкреслив, що міграція може бути дуже корисною як для країни, з якої походять мігранти, так і для країни, яка приймає їх для працевлаштування, але лише за умови ефективного управління міграційними процесами.

"Зростання грошових переказів і є одним із проявів цього позитивного зв`язку між міграцією і розвитком країни, оскільки, за оцінками Світового банку, зростання грошових переказів на 10% призводить до зниження на 3,5% кількості населення, що живе за межею бідності", - зазначив М.ПРОФАЗІ.

В.КОСТРИЦЯ додав, що світова економічна криза призвела до зниження доходів мігрантів, а в результаті - і до зниження обсягу грошових переказів. "І Світовий банк, і МВФ, і Міжнародна організація з міграції, і Міжнародна організація праці, і ОБСЄ розглядають ці надходження, насправді, як один із найважливіших джерел фінансування національних економік країн, з яких походять мігранти", - зазначив національний координатор Міжнародної організації праці в Україні.

Довідка УНІАН. Генеральна Асамблея ООН за рекомендацію Економічної та Соціальної ради оголосила 18 грудня Міжнародним днем мігранта. У цей день в 1990 році було ухвалено Міжнародну конвенцію про захист прав усіх трудівників-мігрантів і членів їхніх сімей.