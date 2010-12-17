Міжнародні експерти радять Україні не забороняти букмекерську діяльність - Т.Єфименко

Міжнародні експерти радять Україні не вводити заборону на букмекерську діяльність законопроектом про регулювання азартних ігор.

Про це в бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила екс-заступник міністра фінансів Тетяна ЄФИМЕНКО.

«Це (заборона на діяльність букмекерів в Україні – УНІАН) та річ, через яку ми одержали дуже багато зауважень від міжнародних консультантів. Вони нам не радять забороняти дану діяльність, оскільки є така думка, що якщо ми заборонятимемо, то цей бізнес працюватиме в тіні. Тому необхідно його регулювати…» - відзначила Т.ЄФИМЕНКО.

Вона сказала, що Міністерство фінансів проводить додаткові консультації з міжнародними консультантами для того, щоб «знайти такі правила, які сьогодні можуть бути введені даним законодавством».

«В Європейському Союзі є асоціація, яка об`єднує всіх регуляторів грального бізнесу. Україна подала заявку на те, щоб до цієї асоціацію Міністерство фінансів також було прийняте, І ми вже одержали позитивну відповідь», - також повідомила екс-заступник міністра.

Законопроект про гральний бізнес вже передано до даної асоціації з метою одержати від міжнародного співтовариства конкретні зауваження.

Проте, за словами Т.ЄФИМЕНКО, внесенню законопроекту про гральний бізнес до Верховної Ради заважає бюджетний процес, тому вона прогнозує його реєстрацію в парламенті на початку наступного року.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2010 року Міністерство фінансів оприлюднило проект закону «Про азартні ігри», яким, зокрема, пропонувалося заборонити букмекерську діяльність.