Міжнародні експерти радять Україні не забороняти букмекерську діяльність - Т.Єфименко

14:08, 17 грудня 2010
Фінанси
0

Міжнародні експерти радять Україні не вводити заборону на букмекерську діяльність законопроектом про регулювання азартних ігор.

Про це в бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила екс-заступник міністра фінансів Тетяна ЄФИМЕНКО.

«Це (заборона на діяльність букмекерів в Україні – УНІАН) та річ, через яку ми одержали дуже багато зауважень від міжнародних консультантів. Вони нам не радять забороняти дану діяльність, оскільки є така думка, що якщо ми заборонятимемо, то цей бізнес працюватиме в тіні. Тому необхідно його регулювати…» - відзначила Т.ЄФИМЕНКО.

Вона сказала, що Міністерство фінансів проводить додаткові консультації з міжнародними консультантами для того, щоб «знайти такі правила, які сьогодні можуть бути введені даним законодавством».

«В Європейському Союзі є асоціація, яка об`єднує всіх регуляторів грального бізнесу. Україна подала заявку на те, щоб до цієї асоціацію Міністерство фінансів також було прийняте, І ми вже одержали позитивну відповідь», - також повідомила екс-заступник міністра.

Законопроект про гральний бізнес вже передано до даної асоціації з метою одержати від міжнародного співтовариства конкретні зауваження.

Проте, за словами Т.ЄФИМЕНКО, внесенню законопроекту про гральний бізнес до Верховної Ради заважає бюджетний процес, тому вона прогнозує його реєстрацію в парламенті на початку наступного року.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2010 року Міністерство фінансів оприлюднило проект закону «Про азартні ігри», яким, зокрема, пропонувалося заборонити букмекерську діяльність.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter