ЦВК завищує суми коштів, необхідних для проведення виборів, – Рахункова палата

Центральна виборча комісія (ЦВК) завищує суми коштів, необхідних для проведення виборів.

Про це йдеться у прес-релізі за підсумками колегії Рахункової Палати, переданому агентству УНІАН.

За даними Рахункової палати, на чергові вибори Президента України з держбюджету витрачено близько 1,1 млрд. грн. – у 2,4 рази більше, ніж на вибори 2004 року.

Понад встановлену норму було виготовлено майже 246 тис. виборчих бюлетенів на суму 131,8 тис. грн. Рахункова палата оцінює суму неефективно використаних бюджетних коштів на підготовку і проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року в 1,1 млн. грн.

«Як і раніше, під час виборчого процесу потреба у витратах визначалася за завищеними показниками, а додаткові кошти виборчим комісіям ЦВК виділяла без проведення моніторингу використання ними раніше одержаних», – зазначається у прес-релізі за підсумками перевірки ЦВК за 2009 рік і перше півріччя 2010 року.

У прес-релізі наголошується, що на сьогодні не завершено інвентаризацію скриньок для голосування, яку ЦВК мала завершити ще до 1 вересня 2007 року. З цієї причини на вибори Президента України понад потребу виготовлено 1373 скриньки на суму 795,5 тис. грн. і 46,2 тис. зайвих одноразових пломб вартістю 28,7 тис. грн.

Рахункова палата також констатує, що ЦВК, як головний розпорядник бюджетних коштів, не забезпечила належного внутрішнього контролю за використанням бюджетних коштів виборчими комісіями на підготовку і проведення виборів Президента України. Як наслідок, Головне контрольно-ревізійне управління виявило фінансові порушення на загальну суму 12,2 млн. грн. «Проте для удосконалення планування і використання коштів ЦВК нічого не зробила», – констатує Рахункова палата.

У прес-релізі також аналізуються витрати на створення і введення в експлуатацію Державного реєстру виборців. Зокрема, Рахункова палата відзначає, що значні суми були витрачені на усунення недоліків і його доопрацювання. У цілому, починаючи з 2005 року, загальні витрати на створення, формування і забезпечення функціонування реєстру, включаючи вартість міжнародної технічної допомоги ОБСЄ, становила близько 152,3 млн. грн.

За наслідками аудиту колегія Рахункової палати зробила висновок, що ЦВК неналежним чином здійснює планування коштів державного бюджету, які виділяються на підготовку і проведення виборів, і контроль за правильним і цільовим їх використанням.