Міжбанк закрився котируваннями 7,9970/8,0020 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9970/8,0090, на 12:00 звузився спред – 7,9975/8,0080. На час закриття торгів цінові рівні трохи знизилися – 7,9970/8,0020 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2608/0,2611, на 12:00 ціни встановилися на значеннях 0,2608/0,2612. На час закриття ціни знизилися до 0,2605/0,2608. У Росії курс долар-рубль знизилися, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,6625 (-0,0777).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3235/1,3355. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6345/10,6530, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,6745/10,6945. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні впали до 10,5915/10,6040.