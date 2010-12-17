Валовий зовнішній борг України у III кварталі збільшився на 6,7%

Валовий зовнішній борг України протягом третього кварталу 2010 року збільшився на 6,7%, або на 6,989 млрд. дол. (з початку року – на 8%, або на 8,227 млрд. дол.) і на 1 жовтня 2010 року становив 111,623 млрд. дол.

Про це йдеться к повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, борг сектору державного управління в III кварталі п.р. збільшився на 22% – до 23,572 млрд. дол., борг сектору органів грошово-кредитного регулювання – на 21%, до 7,056 млн. дол.

За даними Нацбанку, борг банківського сектору України в ІІІ кварталі 2010 року зменшився на 1,4% – до 27,914 млрд. дол.

Зовнішній борг інших секторів економіки зріс на 3,7% – до 47,644 млрд. дол.

За даними Нацбанку, основними чинниками зміни динаміки зовнішнього боргу за січень-вересень 2010 року були: залучення нових кредитних ресурсів обсягом 4,1 млрд. дол. секторами державного управління і органів грошово-кредитного регулювання, а також розміщення урядом єврооблігацій на суму 2 млрд. дол.; накопичення короткострокового боргу інших секторів за торговими кредитами і простроченій заборгованості – 3,3 млрд. дол. тощо.

Валютна структура валового зовнішнього боргу на 1 жовтня 2010 року порівняно з початком року змінилася неістотно. Найбільшою залишається частка заборгованості в доларах США (70,5%). Питома вага заборгованості в національній валюті за 9 місяців 2010 року зросла на 1,2 п.п. і становила 2,1%. Частка зобов`язань в СПЗ зросла з 12,6% до 13,3%, а зобов`язань в євровалюті – скоротилася з 12,4% до 11,2%.

Протягом 9 місяців 2010 роки спостерігалося поступове зростання частки короткострокового боргу (з 18,4% до 21,8%) у результаті значних темпів приросту обсягів короткострокових зобов`язань порівняно з довгостроковими.

Нацбанк відзначає, що довгостроковий зовнішній борг України збільшився з початку року на 3,5%, або на 2,9 млрд. дол., і становив 87,2 млрд. дол., короткостроковий зовнішній борг – зріс на 27,9%, або на 5,3 млрд. дол., і становив 24,4 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг України в 2009 році скоротився на 1,4%, або на 1,472 млрд. дол., і на 1 січня 2010 року становив 103,323 млрд. дол.