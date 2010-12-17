Підприємства України завершили січень-жовтень з фінрезультатом 44,6 млрд. грн.

Фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні-жовтні 2010 року становив 44 млрд. 615 млн. грн. проти «мінус» 12,6 млрд. грн. за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-жовтні п.р. прибуток одержали 55,8% підприємств країни – вони завершили 10 місяців з фінансовим результатом 122 млрд. 484,4 млн. грн.

Зі збитком січень-жовтень п.р. завершили 44,2% підприємств України, їх фінрезультат становив 77 млрд. 869,4 млн. грн.

За даними Держкомстату, звітний період завершили зі збитком 46,1% промислових підприємств України, їх фінрезультат становив 30 млрд. 298,6 млн. грн. Прибуток одержали 53,9% промпідприємства – вони завершили період з фінрезультатом 52 млрд. 991,4 млн. грн. Фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-жовтень 2010 року становив 22 млрд. 692,8 млн. грн.

Довідка УНІАН. Фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в 2009 році становив «мінус» 31 млрд. 589,9 млн. грн. проти «плюс» 8 млрд. 954,2 млн. грн. за 2008 рік.

Прибуток за підсумками минулого року одержали 58,7% підприємств країни, їх фінрезультат становив 99 млрд. 003,7 млн. грн. Збиток одержали 41,3% підприємств, їх фінрезультат становив 130 млрд. 593,6 млн. грн.