Україна має виплатити за зовнішнім валовим боргом 43,654 млрд. дол. до 1 жовтня 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

«Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення на кінець ІІІ кварталу 2010 року становив 43,7 млрд. дол. США (39,1% загального обсягу валового зовнішнього боргу України)», – зазначається у повідомленні.

При цьому Нацбанк пояснює, що короткостроковий зовнішній борг за залишковим терміном погашення на певну дату – це сума платежів за зовнішніми зобов'язаннями країни (за винятком відсотків по довгострокових боргах), які мають бути реалізовані протягом наступного за цією датою року.

Нацбанк констатує, що за 9 місяців 2010 року зовнішній борг до сплати протягом наступних чотирьох кварталів збільшився на 9%, або на 4 млрд. дол. НБУ зазначає, що приріст цього показника проходив удвічі повільніше за нарощування резервних активів. У результаті рівень покриття резервами короткострокового боргу за залишковим терміном погашення зріс до 79,4% станом на кінець ІІІ кварталу п.р. порівняно з 66,9% на початку 2010 року.