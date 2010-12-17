Курс НБУ на 20 грудня

Офіційний курс НБУ на 20.12.10 100 USD - 796.3500 (17 грудня - 796.3500) 100 EUR - 1055.9601 (17 грудня - 1054.2081) 10 RUR - 2.5967 (17 грудня - 2.5895) Облікові курси банківських металів на 20.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 109478.22 (17 грудня - 110214.84) 961 XAG 10 Срібло - 2291.90 (17 грудня - 2321.36) 962 XPT 10 Платина - 135777.68 (17 грудня - 135618.41) 964 XPD 10 Паладій - 59328.0 (17 грудня - 59965.16)

ОфіційнийкурсНБУна20.12.10



100USD-796.3500(17грудня -796.3500)

100EUR-1055.9601(17грудня -1054.2081)

10RUR-2.5967(17грудня -2.5895)



Обліковікурсибанківськихметалівна20.12.10за10тройськихунцій(грн.)



959XAU10Золото-109478.22(17грудня -110214.84)

961XAG10Срібло-2291.90(17грудня -2321.36)

962XPT10Платина-135777.68(17грудня -135618.41)

964XPD10Паладій-59328.0(17грудня -59965.16)

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