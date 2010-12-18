На базі Сумського університету відкрито четвертий в Україні Центр фінансового моніторингу

На базі Сумського державного університету відкрито Центр фінансового моніторингу.

Це спільний проект СумДУ і Навчально-методичного центру перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, повідомили УНІАН у прес-службі університету.

До цього подібні центри функціонували тільки в Києві, Харкові і Львові. Суми стали четвертим містом, де фахівці зможуть підвищити свою кваліфікацію у сфері фінансово-економічної безпеки.

За словами ректора університету Анатолія ВАСИЛЬЄВА, особливо це важливо в контексті ухвалення цього року нової редакції Закону України «Про запобігання і протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом». У реалізації цього проекту виш розраховує на співпрацю з контролюючими і правоохоронними органами.

Потенційними слухачами Центру фінансового моніторингу можуть стати професійні учасники ринку цінних паперів, співробітники страхових компаній, кредитних установ, адміністратори недержавних пенсійних фондів, а також ріелтори.