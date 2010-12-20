ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 20 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Дело» подає матеріал «Казахстан пустить нафту по «Дружбі», в якому пише – Казахстан готовий відновити транзит нафти через Україну. За словами посла Казахстану в Україні Амангельди Жумабаєва, Київ і Астана погодили тарифи на транзит і поставки казахстанської сировини. Подробиць угод дипломат не розголошує, оскільки, за його словами, ще ведуться «комерційні переговори».

http://delo.ua/biznes/rynki/kazahstan-pustit-neft-po-druzhbe-149102/

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Також «Дело» публікує матеріал «Як можна заощадити на купівлі полісів КАСКО», в якому пише, - страховики почали просувати на ринок різноманітні «опційні» програми КАСКО. Купуючи такий поліс, клієнт може заощадити від 20 до 60%, не ризикуючи при цьому застрахуватися у «напівмертвого» страховика, виплату від якого він не одержить у будь-якому випадку.

http://delo.ua/dengi/strahovanie/kak-mozhno-sekonomit-na-pokupke-kasko-149043/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Скраплені перспективи», в якому пише – у п`ятницю було оголошено про створення держпідприємства, яке займеться підготовкою техніко-економічного обґрунтування і пошуком інвесторів для будівництва терміналу з перевалки скрапленого природного газу. У Мінпаленерго вважають, що вже через п`ять-шість років через нього можна буде поставляти 5 млрд кубометрів азербайджанського газу в рік. Експерти додають, що надалі обсяги постачань можуть збільшитися до 10-15 млрд кубометрів. За їх словами, це стане додатковим аргументом при переговорах про ціну російського газу.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1561343

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Також «Комерсант-Україна» в матеріалі «Держава поспішає на виручку «Нафтогазу» пише – попри зростання виручки від продажу природного газу, "Нафтогаз" не зможе збільшити інвестиції наступного року. У компанії наростили обсяги продажів газу на 20%, а виручки – на третину. Одержаний додатковий прибуток передбачалося направити на створення мережі АЗС в Україні і розробку нафтогазових родовищ. Проте посилення податкових зобов`язань відносно компанії з боку Кабміну не дозволить реалізувати ці плани, вважають експерти.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1561342

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«Комерсант-Україна» в матеріалі «Проти металобрухту немає прийому» пише – парламент порушив одну з умов вступу України до СОТ, перенісши термін зниження експортного мита на лом кольорових металів з 2011 на 2014 рік. Цей крок не вирішить проблеми галузі, але може викликати протести СОТ, побоюються експерти. У парламентській більшості запевняють, що домовилися з організацією.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1561346

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Видання «Экономические известия» в публікації «Україна залишається на узбіччі» пише - 2010 рік ознаменувався для України ослабленням її становища у світових логістичних ланцюжках - перш за все це позначилося на збереженні тенденції втрати транзиту. Разом з тим, процес збільшення ролі приватного капіталу на транспортних ринках, де поки значний ступінь впливу держави, поступово набирає необоротного характеру.

http://markets.eizvestia.com/full/ukraina-ostaetsya-u-obochiny

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"Экономические известия" в публікації «Харчовиків з`їдають амбіції» пишуть - у 2010 р. тільки дрібні виробники харчопрому ще пам`ятали кризу. Крупніші компанії вирвалися вперед і будують ще більш амбітні плани, ніж раніше.

http://markets.eizvestia.com/full/pishhevikov-sedayut-ambicii

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"Экономические известия" в публікації «У 2011 р. банки обіцяють повернутися до активного кредитування» пишуть - в 2010 р. банки активно повертали гроші громадян в систему. У 2011 р. ці кошти повинні повернутися на ринок у вигляді кредитів. Правда, переважно - корпоративних. Громадянам же на бум кредитування розраховувати поки не доводиться.

http://finance.eizvestia.com/full/v-2011-g-banki-obeshhayut-vernutsya-k-aktivnomu-kreditovaniyu

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«Газета по-киевски» в публікації «Дарницький міст Познякам не допоможе» пише – у п`ятницю відкрили автомобільний рух Дарницьким мостом. Правда, поки тільки на правий берег. Водії охоче почали освоювати нову переправу, але їх враження – далекі від захоплення.

http://mycityua.com/articles/city/2010/12/20/052117.html

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Видання «Сегодня» в публікації «Тимошенко пророкують стати «українським Ходорковським» пише – і буде таке ж ставлення до України, як до Росії – ставитимуть дуже багато питань, вважає експерт Олександр Рар.

http://www.segodnya.ua/news/14206114.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Мораль і мільярди» пише – Інвестори, що прогоріли на піраміді Бернарда Медоффа, мають шанс повернути істотну частину втрат. Вдова його колеги — Джеффрі Пікауера — погодилася перерахувати їм $7,2 млрд.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252066/moral_i_milliardy

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Видання «Известия» в публікації «Олексій Кудрін і Ельвіра Набіулліна розійшлися в оцінках дефіциту бюджету» пише - два головні економічні міністерства Росії зійшлися у спорі. Міністри Олексій Кудрін і Ельвіра Набіулліна не можуть домовитися про розмір дефіциту бюджету в поточному році. Розбіжність складає майже 1 відсоток ВВП. Це більше 300 млрд рублів. "Известия" вирішили з`ясувати природу суперечок...

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3149699/

(УНІАН)