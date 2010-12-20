Експерт: євро минулого тижня був дуже волантильним

Єдина європейська валюта минулого тижня була дуже волантильною, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

За словами аналітиків, вартість євро істотно виросла на початку тижня на тлі консенсусу в країнах єврозони з приводу вирішення боргових проблем. Проте вже до середини тижня високі показники з роздрібного продажу, виробничої інфляції, промислового виробництва в США за листопад, а також повідомлення рейтингового агентства Moody`s про можливий перегляд кредитного рейтингу Іспанії у бік зменшення тиснули на європейську валюту. Таким чином, євро за підсумками минулого тижня втратило 0,36%, і закрилося на світовому ринку на рівні 1,3183.

Як відзначають в компанії, курс продажу безготівкового євро в Україні минулого тижня виріс на 0,32% до 10,604 грн., попри зниження вартості єдиної європейської валюти на світовому ринку FOREX. Це пов`язано з короткою торговою сесією в Україні на міжбанківському ринку і з неможливістю відобразити всі коливання світового валютного ринку. Середній курс продажу наявного євро за аналогічний період виріс на 0,38% до 10,706 грн.

Прогноз по євро

Динаміка євро в світі і, відповідно, в Україні цього тижня багато в чому залежатиме від публікацій макроекономічної статистики в США і єврозоні. Так, в США запланований вихід остаточних даних по ВВП за третій квартал, даних по будівельному сектору за листопад, а також індекс упевненості споживачів від інституту Мічіган за грудень. У єврозоні будуть опубліковані дані з платіжного балансу за жовтень. Євровалютиана поточному тижні на ринку FOREX, ймовірно, коливатиметься в діапазоні 1,3000-1,3400. В Україні за такого сценарію середній курс продажу готівкового євро знаходитиметься в рамках 10,56 – 10,88 грн., відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.