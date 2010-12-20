Експерт: курс продажу долара минулого тижня виріс до 8,0166 грн.

Курс продажу безготівкового долара США в Україні минулого тижня підвищився на 0,55% - до 8,0166 грн., констатують аналітики FOREX CLUB в Україні.

За їх словами, НБУ для того, щоб уникнути істотнішого зростання вартості американської валюти у четвер і п`ятницю, виходив на ринок з інтервенціями.

Середній денний обсяг торгів доларами США минулого тижня склав 355,8 млн. доларів США. Середній курс продажу готівкового долара за аналогічний період виріс на 0,4% - до 8,017 грн.

На думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, поточне зростання вартості долара в Україні, ймовірно, пов`язане з підвищеним попитом на іноземну валюту з боку імпортерів.

Розмір середнього спреду по наявних операціях з доларом США в Україні за минулий тиждень збільшився на 0,15% - до 0,52%, що є ознакою невизначеності і підвищеного попиту на готівкову іноземну валюту. Різниця між середнім курсом продажу готівкового і безготівкового долара опустилася нижче за нульову позначку, що буває дуже рідко, і говорить про те, що комерційні банки завищують курс продажу наявного долара в умовах невизначеності. Як правило, після цього курс долара США знижується, відзначають в FOREX CLUB в Україні.

Вкладення нерезидентів в українські ОВДП знаходяться біля своїх історичних максимумів - 10,9 млрд. грн., що підтверджує невисоку вірогідність девальвації гривні. Поточне зростання вартості долара США носить сезонний і циклічний характер. Напруження на валютному ринку в Україні залишатиметься до кінця року. Вартість готівкового долара в Україні до кінця року традиційно підвищується на 2-3 копійки, проте вже з середини січня починає стабілізуватися, і має тенденцію до зниження, підкреслюють аналітики FOREX CLUB в Україні.