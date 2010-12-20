Долар на міжбанку падає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9830/8,0010 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2592/0,2597 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,5030/10,5295 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3161/1,3163 дол./євро (п`ятниця, 17 грудня, - 1,3297/1,3299 дол./євро).

У п`ятницю, 17 грудня, Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH - 7,9630/7,9750.