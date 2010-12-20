22 грудня у парламенті обговорюватимуть бюджет - Литвин

У Верховній Раді в середу, 22 грудня, відбудеться засідання представників парламенту та Кабінету міністрів щодо ухвалення державного бюджету на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

За його словами, відповідне засідання має відбутися о 14.00.

В.ЛИТВИН зауважив, що участь у цьому засіданні візьмуть прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО, керівники фракцій та голова Комітету ВР з питань бюджету.

В.ЛИТВИН зауважив, що наразі до проекту держбюджету вже надійшло 2 тис. пропозицій на загальну суму в 42 млрд. грн.

«Будемо намагатися знайти спільне рішення», - сказав В.ЛИТВИН.