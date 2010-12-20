ЄБРР має намір придбати 15% у капіталі "Укрсиббанку"

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) має намір придбати 15% акцій АКІБ "Укрсиббанк" (Харків).

Про це йдеться у прес-релізі ЄБРР, переданому УНІАН.

Відповідно до досягнутих домовленостей, ЄБРР надасть "Укрсиббанку" пакет фінансування на суму близько 220 млн. дол.

«Пакет фінансування ЄБРР включає 10-річний субординований кредит у розмірі 140 млн. дол. для «Укрсиббанку».., а також придбання 15% акцій «Укрсиббанку» на суму 82 млн. дол.», - зазначається у повідомленні.

Придбання акцій схвалене Радою директорів ЄБРР і відбудеться у першому кварталі 2011 р. після оформлення всіх необхідних юридичних документів і отримання дозволів регулюючих органів.

Як пояснили у прес-службі українського банку, на сьогодні "Укрсиббанк" вже має залучений субборг від ЄБРР на 100 млн. дол., і його сума буде збільшена на 40 млн. дол. – до 140 млн. дол.

Довідка УНІАН. АКІБ «Укрсиббанк» зареєстровано 18 червня 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

Активи банку на 1 липня 2010 року становили 41,406 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 44,752 млрд. грн., зобов`язання - 41,041 млрд. грн., статутний капітал – 5,280 млрд. грн., власний капітал – 3,712 млрд. грн.

«Укрсиббанк» у першому півріччі 2010 року, порівняно з відповідним періодом 2009 року, збільшив збиток в 1,5 рази - до 1,262 млрд. грн.

BNP Paribas (Франція) володіє більш як 99,99% акцій "Укрсиббанку".