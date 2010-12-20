До проекту держбюджету-2011 надійшло понад дві тис. пропозицій – Литвин

До проекту державного бюджету на 2011 рік надійшло понад дві тисячі пропозицій на загальну суму 42 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив на прес-конференції у Києві.

В.ЛИТВИН зазначив, що станом на 18.00 19 грудня до проекту бюджету надійшло «понад дві тисячі пропозицій, і сукупність цих пропозицій у сумарному вигляді оцінюється в 42 млрд. грн., тобто це плюс до видаткової частини бюджету».

Він наголосив, що після 18.00 бюджетний комітет парламенту вже не приймав пропозиції.

В.ЛИТВИН нагадав, що завтра, 21 грудня, відбудеться засідання бюджетного комітету, щоб уже в середу о 14.00 можна було «провести відповідне обговорення з відповідним узгодженням». (Мабуть, йдеться про обговорення проекту держбюджету на спільному засіданні бюджетного комітету ВР та уряду – УНІАН)».

В.ЛИТВИН нагадав, що проект бюджету в другому читанні розглядатиметься у четвер, 23 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня ВР прийняла проект державного бюджету на 2011 рік у першому читанні.

Згідно із затвердженою ВР процедурою розгляду проекту бюджету, народні депутати, комітети та фракції мають до 19 грудня направити пропозиції до нього.

Подання проекту бюджету на розгляд Верховної Ради у другому читанні заплановано на 22 грудня 2010 року.

В постанові ВР передбачено, що бюджет у другому читанні та в цілому має бути прийнято до 24 грудня 2010 року.