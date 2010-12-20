Приплив західних інвестицій найближчими роками відбуватиметься не в стратегічні галузі України - експерт

Приплив західних інвестицій у найближчі рік-два відбуватиметься не в стратегічні галузі України.

Таку думку висловив керівний партнер ТОВ "Ernst & Young" Олексій КРЕДИСОВ у ході експертного опитування Інституту Горшеніна про інвестиційний клімат України, повідомили УНІАН в Інституті.

Експерт констатував, що на даний момент інвестиційний клімат України багатьма міжнародними рейтингами і експертами оцінюється як несприятливий. Для того, щоб цю ситуацію поліпшити, необхідний, на його думку, певний набір заходів. «Зміна податкового законодавства, зміна системи регулювання бізнесу, адміністрування, судова система, корупція», - сказав О.КРЕДИСОВ. При цьому експерт висловив сподівання, що новий Податковий кодекс написаний якісніше з погляду недопущення подвійного тлумачення. «Але я б акцентував більше не на якості документа, а на тому, як він застосовуватиметься. За нашими оцінками і за оцінками інших експертів, податкове законодавство було не найгірше. Проблема була не стільки в якості податкового законодавства чи в ставках, вона була більше у застосуванні, адмініструванні податків. Будь-яку податкову позицію в законі, її застосування можна довести до абсурду в двоякому трактуванні деяких речей. Проблема була в тому, що не всі правила застосовувалися рівномірно до учасників ринку: є привілеї, а до когось - особливо жорсткі трактування», - сказав О.КРЕДИСОВ.

Експерт вважає, що в 2011 році західним інвесторам можуть бути цікаві різноманітні бізнес-активи України. «Інше питання, якою мірою Україна готова щиро чекати західних інвесторів. Що таке західні інвестори? Це дешевші гроші, новітні технології, це нові управлінські навики. У мене є питання, наскільки щиро Україна, як країна, чекає такі нові технології, гроші і управлінські моменти. Деякі галузі залишаються закритими. Конкурси проводяться не до кінця відкрито, їх умови прописуються таким чином, що дають наперед зрозуміти, що західному інвесторові буде важко їх виконати. Виходячи з цього, я думаю, що ті галузі де, ми можемо чекати припливу західних інвесторів у найближчі рік-два, - це не стратегічні галузі. Швидше за все, це сільське господарство, переробка продукції, товари народного споживання, це рітейл, роздрібні продажі, це фінансовий сектор», - сказав експерт.