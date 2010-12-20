Темпи зростання реальної зарплати у світі скоротилися на 50% – МОП

Темпи зростання реальної заробітної плати у світі скоротилися на 50% у зв`язку з кризою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив національний координатор Міжнародної організації праці (МОП) в Україні Василь КОСТРИЦЯ, коментуючи огляд організації з рівня зарплат у світі в 2010-2011 рр.

Спираючись на дані офіційної статистики щодо 115 країн і територій, автори доповіді "Заробітна плата у світі в 2010-2011 рр." показують, що зростання середньомісячної заробітної плати знизилося з 2,8% у докризовому 2007 року до 1,5% у 2008 році та до 1,6% у 2009 році.

За словами В.КОСТРИЦІ, в 2008 році зростання заробітної плати в Україні скоротилося майже в 2,5 разу – до 6,8%. «У 2009 році ми мали практично катастрофу з реальною заробітною платою в Україні, тому що вона скоротилася, за різними даними, від "мінус" 9,8% до 10,1%», - зазначив він.

Порівняно з Центральною і Східною Європою нижче даного показника зростання заробітної плати впало лише в Сербії.

Водночас МОП відзначає, що в Україні майже 89% працівників працюють згідно з трудовими угодами.