Литвин: при скороченнях урядовців витрати держбюджету тимчасово можуть збільшитися

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає, що при скороченнях урядовців витрати держбюджету тимчасово можуть збільшитися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

«Це може призвести навіть до певного збільшення витратної статті, яка стосується заробітної плати, тимчасово», - відзначив спікер.

За його словами, «треба з людиною розрахуватися, а ви ж чудово розумієте, що в міністерствах і відомствах працюють люди, які добре знають законодавство».

«Це ж ми не звільняємо працівника, який працює в рільничій бригаді або на тваринницькій фермі, якому сказали, що ти звільнений, він шапку поправив і пішов», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади.

Замість 112 органів центральної виконавчої влади створені 63. З них 16 міністерств, 28 служб, 12 агентств і 7 інспекцій. Кількість членів Кабінету міністрів Президент скоротив з 26 до 17 осіб.

10 грудня Кабінет міністрів України ухвалив рішення скоротити чисельність державних службовців, які працюють у центральних органах виконавчої влади і підлеглих їм територіальних органах, не менш ніж на 30%.

13 грудня на засіданні Ради регіонів Президент заявив, що найближчим часом розпочнеться другий етап адміністративної реформи, який полягатиме в оптимізації системи місцевих органів влади.

Звертаючись, зокрема, до присутніх керівників місцевих органів влади, Президент «по-доброму» попросив їх скоротити бюрократичні апарати цих органів влади.