Обсяг продажу валюти на міжбанку 17 грудня склав 560,7 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 17 грудня ц.р. склав 560,7 млн. дол. (у еквіваленті), що на 248 млн. дол. менше, ніж за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Із загального обсягу сума продажу доларів склала 338,5 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у п`ятницю на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9970/8,0090, до 12:00 звузився спред – 7,9975/8,0080. До закриття торгів цінові рівні трохи знизилися – 7,9970/8,0020 грн./дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6345/10,6530, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,6745/10,6945. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні впали до 10,5915/10,6040.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2608/0,2611, до 12:00 ціни встановилися на значеннях 0,2608/0,2612. До закриття ціни знизилися до 0,2605/0,2608.