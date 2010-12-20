НБУ відзначає уповільнення зростання індексу виробництва базових галузей

Національний банк України відзначає уповільнення зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) у листопаді 2010 року до 6,9% у річному вираженні порівняно з 9,3% ц жовтні ц.р.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Зростання ІВБГ за січень-листопад 2010 року, порівняно з відповідним періодом 2009 року, становило 6,8%.

«За нашими оцінками, зростання ВВП у листопаді сповільнилося до 4,2% у річному вимірюванні (5,6% в жовтні), а за 11 місяців, порівняно з відповідним періодом минулого року, залишалося на рівні 4,8%», - говориться в повідомленні.

В оцінках економічного зростання НБУ відзначає, що темпи зростання роздрібної торгівлі в листопаді прискорилися до 15% (11,8% у жовтні), що свідчить про триваюче пожвавлення внутрішнього споживчого попиту, при цьому воно відбувається за рахунок товарних ринків.

Нацбанк відзначає зростання обсягів переробної промисловості на рівні 14,1%. Негативним чинником динаміки ІВБГ був безмитний імпорт нафтопродуктів, унаслідок якого зменшилася цінова конкурентоспроможність деяких підприємств нафтопереробної галузі, що, у свою чергу, змусило їх скорочувати обсяги виробництва.

Коливання цін на метали на світових ринках упродовж листопада мало незначний вплив на показники металургійного виробництва в Україні.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку цього показника використовуються дані щодо динаміки видів економічної діяльності, які становлять більш як 40% ВВП.