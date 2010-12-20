Кабмін вирішив випустити ОЗДП обсягом до 600 млн. доларів, щоб виконати бюджет-2010

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) загальним обсягом до 600 млн. доларів США з дохідністю 6,7% річних.

Відповідну постанову Кабміну №1148 від 15 грудня розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, номінальна вартість однієї облігації становить 100 тис. доларів США. Процентний дохід за облігаціями виплачується 21 червня і 21 грудня, починаючи з 21 червня 2011 року.

Погашення облігацій здійснюється 21 грудня 2011 року.

Погашення і обслуговування облігацій здійснюється за рахунок коштів, передбачених Законом про Державний бюджет України на 2011 рік для погашення і обслуговування державного боргу.

У постанові говориться, що випуск ОЗДП буде здійснено з метою виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”.