Міжбанк закрився на рівні 7,9765/7,9855 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9830/8,0010 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9855/7,9945 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні становили 7,9765/7,9855 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2592/0,2597 грн./рубль, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2794/0,2796 грн./рубль. На момент закриття ціни встановилися на значеннях 0,2793/0,2796 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і становив 30,7725 рубля за долар (+0,11).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3130/1,3185 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5030/10,5295 грн./євро, на 12:00 ціни пішли донизу – 10,4995/10,5175 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,5020/10,5200 грн./євро.