«УкрСиббанк» збільшив статутний капітал на 42% - до 7,5 млрд. грн.

«УкрСиббанк» (Харків) збільшив статутний капітал на 42% - до 7,512 млрд. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі банку.

Як повідомляв УНІАН, акціонери «УкрСиббанку» 12 серпня 2010 р. ухвалили рішення про додаткове розміщення 29,29,61 млрд. простих іменних акцій на суму 1,48 млрд. грн., а також 15,023 млрд. привілейованих іменних акцій класу «А» на суму 751,167 млн. грн. Номінальна вартість однієї акції становить 0,05 грн.

Розміщення акцій проводилося з 25 жовтня по 11 листопада 2010 р.

Акціонери банку 17 листопада ц.р. затвердили результати додаткової емісії і відповідні зміни до Статуту банку, а 14 грудня держреєстратором був зареєстрований Статут зі змінами.

Сьогодні Європейський банк реконструкції та розвитку заявив про намір придбати 15% у капіталі «УкрСиббанку».

Довідка УНІАН. АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

На 1 жовтня 2010 року активи банку становили 43,301 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 40,984 млрд. грн., зобов'язання – 40,246 млрд. грн., власний капітал – 3,055 млрд. грн.

Статутний капітал банку станом на 14 грудня 2010 року становив 7,512 млрд. грн.

«УкрСиббанк» в січні-вересні ц.р. одержав збиток 2,057 млрд. грн.

BNP Paribas (Франція) володіє понад 99,99% акцій "УкрСиббанку".

