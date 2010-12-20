Статус Тимошенко змінено з підозрюваної на обвинувачувану

Генеральна прокуратура України змінила статус для лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО із підозрюваної на обвинувачувану та застосувала проти неї підписку про невиїзд як міру запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після чергового допиту в Генпрокуратурі.

«Я отримала постанову при притягнення в якості обвинуваченого, порушили кримінальну справу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, у постанові, зокрема, йдеться, що «ТИМОШЕНКО Ю.В., діючи умисно, з особистих інтересів, вирішила одноосібно прийняти рішення щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів та мали цільове призначення на покриття видатків державного бюджету України з виплати пенсій».

«Все це дійсно нагадує абсурд. Таким чином, Президент України розправляється зі своїм головним конкурентом», - додала вона.

Лідер партії «Батьківщина” вкотре наголосила, що не порушувала закон під час своєї діяльності на посаді прем’єр-міністра України. «Я виплачувала пенсії людям, але це за законом України не є злочином», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас екс-прем’єр не змогла повідомити дату наступного її виклику до прокуратури. «Я думаю, що ми й надалі будемо очікувати запрошень на допити», - припустила вона.

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не боїться ув’язнення.

«Я нічого не боюсь, і ніколи від мене не дочекаються страху. І так, як у 2005 році, ЯНУКОВИЧ і його оточення розбігалися по всьому світові, ховаючись від відповідальності, тому що вони знали, що їм є за що відповідати, так само я говорю, що я нікуди не буду від’їжджати, ховатися в лікарні, за межами України, я буду в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр також підкреслила, що кожного разу відвідуватиме Генеральну прокуратуру за викликом на допит. «Я буду кожного разу, так як встановлено, приходити на допити, тому що я маю ім’я і вчинки мої також чесні. Мені немає від чого ховатися», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2010 року Генеральна прокуратура заявила про порушення кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, одержаних Україною в рамках Кіотського протоколу.