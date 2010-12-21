Мінфін погасив самурай-бонди випуску 2006 року

Міністерство фінансів України здійснило погашення основної суми й виплату купонного доходу за самурай-бондами 2006 року випуску.

Про це повідомляється на сайті відомства.

«20 грудня цього року Міністерство фінансів України здійснило погашення основної суми й виплату купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики України 2006 року в японських ієнах. Загальна сума платежу становить 35,7 млрд. японських ієн», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2006 року Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики на загальну суму 35,1 млрд. японських ієн із погашенням у 2010 році. Запозичення здійснювалися за ставкою 3,2% річних.