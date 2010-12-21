Міжбанк відкрився котируваннями 7,9850/7,9970 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9850/7,9970 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2597/0,2601, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,4915/10,5095. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися – 1,3138/1,3140 (понеділок – 1,3161/1,3163).

У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9600/7,9700.

