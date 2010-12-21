Українські банки скоротили негативний фінрезультат майже втричі – до 9,4 млрд. грн.

Українські банки за січень-листопад 2010 року скоротили негативний фінансовий результат майже втричі, порівняно з відповідним періодом 2009 року – до 9,438 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Доходи банків, порівняно з відповідним періодом 2009 року, скоротилися на 6,3% і склали 123,1 млрд. грн. Витрати банків скоротилися на 16,7% і склали 132,5 млрд. грн.», – йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, дохідна частина на 84% забезпечується за рахунок процентних доходів, на 11% – за рахунок комісійних доходів.

Найбільшими витратними статтями банків є процентні витрати – 42,5%, відрахування в резерви – 31,1%, загальні адміністративні витрати – 19,2%.

