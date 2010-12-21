Пом'якшувальні норми з резервування під кредити запрацюють з 26 грудня

Норми, що пом'якшують вимогу з резервування під кредити товаровиробникам, відновлять свою дію з 26 грудня 2010 року.

Про це повідомляє Національний банк України у своєму листі № 40-511/6058-23073.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році регулятор своєю постановою від 3 листопада 2009 року № 650 «Про стимулювання кредитування економіки України» пом'якшив певні вимоги при розрахунку банками резервів по кредитах, виданих товаровиробниках, а також при формуванні резервів дозволив враховувати гарантії першокласних банків. Циркуляром № 513 від 26 листопада п.р. Нацбанк скасував дію постанови № 650.

Водночас, правління НБУ ухвалило постанову № 514 «Про окремі питання діяльності банків», якою до 1 липня 2011 року зберігається дія норм, згідно з якими при розрахунку резервів під кредити товаровиробникам дозволяється враховувати, з певним коефіцієнтом, вартість забезпечення у вигляді майнових прав на нерухоме майно і майбутню сільгосппродукцію. Також дозволяється не враховувати наявність збитків під час здійснення оцінки фінансового стану позичальника-товаровиробника, застосовувати коефіцієнт ризику у розмірі 50% під час розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу.

У своєму листі Нацбанк повідомляє, що постанова № 514 була зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2010 року під № 1263/18558 і набере чинності з 26 грудня 2010 року.