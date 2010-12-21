Золото з початку 2010 року подорожчало на 27% - експерт

Золото з початку 2010 року подорожчало на 27%.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Володимир Скидан.

Крім того, підкреслив він, золото може продемонструвати зростання вартості десятий рік поспіль. Подорожчання золота в останні роки було викликано наростанням нестабільності у світовій фінансовій системі, економічною кризою, а з початку поточного року головним двигуном зростання цін на цей метал стала боргова криза в Європі.

Як зазначив В.Скидан, під час економічних криз золото набуває особливої популярності у інвесторів, які розглядають його як надійну альтернативу нестабільним валютам і схильним до серйозних коливань акціям компаній. «Починати хвилюватися варто в тому випадку, коли інвестиційний попит на золото знизиться, тому що попит з боку ювелірів, як вважають фахівці, майже відсутній вже зараз. Така ситуація спостерігається як на закордонних ринках, так і на українському. Адже основним споживачем банківського металу, зокрема золота, є ювелірна промисловість», - вважає експерт.

