Обсяг продажу валюти на міжбанку 20 грудня становив 635 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 20 грудня становив 635,2 млн. дол. (у еквіваленті), що на 74,5 млн. дол. більше, ніж за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 423,8 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9830/8,0010 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9855/7,9945 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні становили 7,9765/7,9855 грн./дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5030/10,5295 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,4995/10,5175 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні відкотилися до рівня 10,5020/10,5200 грн./євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2592/0,2597 грн./рубль, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2794/0,2796 грн./рубль. До закриття ціни встановилися на значеннях 0,2793/0,2796 грн./рубль.