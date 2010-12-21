В Україні заборгованість із заробітної плати на 10 грудня становила 1,2 млрд. грн.

За оперативними даними Міністерства соціальної політики, на 10 грудня заборгованість із заробітної плати становила 1,2 млрд. грн., що на 5% менше порівняно з даними на 1 грудня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного комітету статистики, в Україні заборгованість по виплаті заробітної плати в жовтні 2010 року скоротилася на 4,2% і на 1 листопада п.р. становила 1,284 млрд. грн. З початку року заборгованість скоротилася на 12,9%.