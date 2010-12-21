Томенко підозрює, що урядова пенсійна реформа йтиме за сценарієм ухвалення ПК

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО підозрює, що урядова пенсійна реформа йтиме за сценарієм ухвалення Податкового кодексу.

«В сумній історії з ухваленням Податкового кодексу українська влада навчилася тому, що нічого не навчилася», - цитує слова М.ТОМЕНКА його прес-служба.

На переконання М.ТОМЕНКА, історія з пенсійною реформою у точності нагадує процедуру, за якою готувався й ухвалювався Податковий кодекс. Він пояснив, що досі ніхто не може збагнути, як і коли з’явився урядовий законопроект (№7455) «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 13 грудня 2010 року, реальний текст якого на сайті Верховної Ради можна було прочитати лише 21 грудня.

«Натомість, залишається незрозумілим, чи буде даний законопроект відкликаний для подання нового, чи все ж Верховна Рада розглядатиме законопроект у тій редакції, у якій він де-юре зареєстрований 13 грудня, а де-факто з’явився 21 грудня», - сказав М.ТОМЕНКО.

За словами М.ТОМЕНКА, також “співпадіння” процедури проходження Податкового кодексу та пенсійної реформи полягає у тому, що «думка фахівців, експертів та парламенту, не кажучи вже про пенсіонерів, знову нікого не цікавить».

М.ТОМЕНКО нагадав, що спочатку він, спільно з народним депутатом Валерієм СУШКЕВИЧЕМ внесли у парламент постанову про проведення парламентських слухань щодо пенсійної реформи 1 грудня 2010 року, однак вона не була підтримана. Водночас згодом, вже за пропозицією Президента, Верховна Рада ухвалила рішення спочатку провести парламентські слухання, а вже потім починати втілювати пенсійну реформу. (17 грудня ВР прийняла постанову (№7387-1) «Про проведення парламентських слухань на тему: «Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її вдосконалення» (які заплановані на 16 лютого 2011 року).

Натомість, за словами М.ТОМЕНКА, згаданим урядовим законопроектом визначено, що вже з 1 лютого 2011 року буде «поступово підвищуватися пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років, щорічно збільшуючись на 6 місяців кожного року».

«Я не здивуюся, якщо і третьою особливістю даної пенсійної реформи буде те, що після радісного й одноголосного голосування більшості у Верховній Раді за таку пенсійну реформу представник Президента, після накладання останнім вето, заявить, що у всьому винна Верховна Рада України, а не уряд, зокрема, та влада загалом, які готували даний законопроект», - наголосив заступник голови ВР.

М.ТОМЕНКО запропонував до проведення парламентських слухань і дискусії у фаховому середовищі не розглядати у парламенті законопроект «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», який, цілком очевидно, «створить не менш конфліктну ситуацію та суспільну напругу, ніж створив Податковий кодекс».